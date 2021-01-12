Співачка Світлана Лобода вразила довжиною свого міні
Відома артистка не тільки дуже талановита, але і красива, передає Politeka.net. Зірка регулярно балує своїх шанувальників стильними і обпалюючими образами.
Так, цього разу красуня вбралася в спокусливу міні-сукню. Завдяки зухвалій довжині вбрання вдалося вдосталь намилуватися стрункими ніжками в туфельках Світлани.
Чорний акцент на сукні відмінно підкреслив тонку талію.
Завершили образ ефектної красуні стильні аксесуари, а також макіяж з акцентом на очі.
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"Думки про вічне ❤️", - написала Лобода.
Всього за п'ять хвилин пост зібрав майже 7000 лайків і багато коментарів.
"Слухала 2 тижні вашу нову пісню, так слухала і співала, що ви наснилися мені сьогодні😍Брала у вас автограф😇", " про вічне-нескінченне❤️ обстановка по кайфу👻"," відпочинок вам личить Світлана Сергіївна! Ви просто шикарні! 😻 ❤ ️ ", "Точена фігурка", " Лободуся ви королева 👑❤️❤️", " Прекрасна😍 🔥", "ноги, звичайно, у вас від вух👻 👻 👻 👻 😘", "Світлана шикарна", "ви думаєте про мою любов до вас?) ❤ ️ ", "Палехче", "просто агонь🔥 🔥", "ноги довші пальм❤❤", " стройняшка👏 👏", - написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Світлана Лобода позувала у чорних шкіряних штанях, блискучому піджаку і темному топі, який, здавалося, зрадницьки "зісковзнув" з бюста, оголивши пружну і засмаглу красу. А її дочка, з двома милими хвостиками, пригорнула до матері.
Нагадаємо, що Лобода в білосніжній сукні показала, як готується з доньками зустріти Новий Рік: "завіяло теплом...".
Як повідомляла Politeka, Лобода В чорній сукні і з новою зачіскою розбурхала зміною стилю: "це закос під Джей Ло!".
Також Politeka писала, що кучерява Лобода блиснула пружностями в міні-ТОПі, засмущавши найстійкіших: "Прям Шакіра!».