Катерина Репяхова, дружина артиста Віктора Павлика, зібрала всю волю в кулак, щоб перемогти серйозну недугу

Як передає Politeka.net, 26-річна дівчина активно ділиться з публікою в Instagram, як йдуть справи. Так, Катерина опублікувала в "сторіз" свіжий кадр з лікарні. Накрита білим простирадлом вона лежала на кушетці. Репяхова підняла голову і посміхнулася в камеру. А також зробила жест пальцями "мир": видно, що до її руки прикріплена система крапельниці.

"Лежи! Чудо...", - каже за кадром жінка, на що безжурна Репяхова попросила: "Зніми фото..."

"Колись я хронічно мучилася циститом. Але потім серйозно взялася за це питання і перемогла його. Раптом у вас така ж проблема по хештегу моя історія...", - йдеться в підписі.

Популярні новини зараз

Шалена Ольга Бузова вискочила на вулицю без ліфчика, хвалячись зайвими кілограмами: "Не ганьбилася б, як дошка"

Біда трапилася з головлікарем харківської лікарні: вже три тижні йде боротьба за життя

Вмита Дорофєєва несподівано показала, що зазвичай приховує під шаром макіяжу: секрет розкритий

Госпіталізований Чапкіс розкрив свій діагноз, ситуація важка: "Тепер лежу в..."

Оля Полякова терміново покинула Україну і розповіла, що сталося: "Наша сім'я..."
Показати ще

Нагадаємо, Репяхова, яка завагітніла від Павлика, старшого за неї на 29 років, особливо обережно зараз ставиться до свого здоров'я. Раніше вона розповідала, що довгі роки страждала від хвороби - ситуація посилювалася тим, що їй ніяк не могли поставити правильний діагноз.

"Після того, як напади не проходили 6 днів поспіль і мої ліки перестали мені допомагати, я зрозуміла, що потрібно діяти, - розповідала Катерина у своєму мікроблозі, зазначивши, що вирушила на лікування до Москви. - В Україні мою проблему не можуть вирішити протягом багатьох років. Просто напихають антибіотиками. На цьому тлі низький імунітет... Мене продіагностували і озвучили два діагнози: лейкоплакія сечового міхура і дистопія уретри. Ви уявляєте яке щастя дізнатися, що з тобою відбувалося протягом 5 років..."

За словами Репяхової, їй тоді належало пройти відразу дві операції.

Нагадаємо, вагітна дружина Віктора Павлика засвітила принади у відвертому купальнику і не стрималася: "ми дізналися, хто у нас...".

Як повідомляла Politeka, Молода дружина Віктора Павліка оголосила про вагітність і засвітила живіт, кадри: «навіть виглядає по-особливому».