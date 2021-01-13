Катерина Репяхова, дружина артиста Віктора Павлика, зібрала всю волю в кулак, щоб перемогти серйозну недугу

Як передає Politeka.net, 26-річна дівчина активно ділиться з публікою в Instagram, як йдуть справи. Так, Катерина опублікувала в "сторіз" свіжий кадр з лікарні. Накрита білим простирадлом вона лежала на кушетці. Репяхова підняла голову і посміхнулася в камеру. А також зробила жест пальцями "мир": видно, що до її руки прикріплена система крапельниці.

"Лежи! Чудо...", - каже за кадром жінка, на що безжурна Репяхова попросила: "Зніми фото..."

"Колись я хронічно мучилася циститом. Але потім серйозно взялася за це питання і перемогла його. Раптом у вас така ж проблема по хештегу моя історія...", - йдеться в підписі.

Нагадаємо, Репяхова, яка завагітніла від Павлика, старшого за неї на 29 років, особливо обережно зараз ставиться до свого здоров'я. Раніше вона розповідала, що довгі роки страждала від хвороби - ситуація посилювалася тим, що їй ніяк не могли поставити правильний діагноз.

"Після того, як напади не проходили 6 днів поспіль і мої ліки перестали мені допомагати, я зрозуміла, що потрібно діяти, - розповідала Катерина у своєму мікроблозі, зазначивши, що вирушила на лікування до Москви. - В Україні мою проблему не можуть вирішити протягом багатьох років. Просто напихають антибіотиками. На цьому тлі низький імунітет... Мене продіагностували і озвучили два діагнози: лейкоплакія сечового міхура і дистопія уретри. Ви уявляєте яке щастя дізнатися, що з тобою відбувалося протягом 5 років..."

За словами Репяхової, їй тоді належало пройти відразу дві операції.

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