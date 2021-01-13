Екс-солістка "ВІА Гри" Віра Брежнєва збентежила публіку одним постом - несподіване одкровення артистки викликало фурор

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото зі спальні. Примітно, що крім білих ковдр і подушок на ліжку, більше нікого не було.

Артистка похвалилася комфортною і затишною постіллю, про яку, напевно, мріє кожен. А те, що вона була зім'ята, тільки натякнуло - тут ще зовсім недавно ніжилася Віра - здається, ніби ще відчувається її тепло.

"Сова або жайворонок? Раніше я думала, що я сова, я спала до 11-12 годин, лягала о 2-3. Потім почала лягати раніше і, відповідно, раніше вставати). Тому зробила висновки, що тільки ми визначаємо, хто ми. Наш спосіб життя. Під час карантину я привчила себе лягати рано. Чому дуже рада. Найцінніші години, коли я відновлююся, худну, розслабляюся і відпочиваю - я проводжу уві сні, як і потрібно. Раніше встаю і з ранку бадьорою встигаю все. Краще висипаюся за ті ж 8 годин. Як у вас зі сном?)", - розговорилася в підписі Брежнєва.

Користувачі кинулися обговорювати побачене і відповідати на питання співачки:

"Віра Брежнєва а, ви де, красуня. Під ліжком може?"

"Всі нормальні люди лягають спати до 23 і встають рано..."

"Я - жайворонок 🌝 люблю ранок🌞, люблю рано прокидатися навіть у вихідні 🥰)) хоча раніше була совою)"

"Від ситуації залежить 😄 😄 "

"А куди сховався жайворонок 🤣"

"Прекрасний пост, особливо, коли очей не зімкнув! Прям бери та вмикай "Доброго ранку, мої рідні люди"😭"

"судячи з фото - шаурма з людини :))))"

"У мріях сова, на ділі - жайворонок😄"

Нагадаємо, що Віра Брежнєва в міні-бікіні звела з розуму безсоромною позою, скандальне фото.

Як повідомляла Politeka, старша дочка Віри Брежнєвої виросла і затьмарила зоряну маму.