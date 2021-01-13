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Співачка Тіна Кароль збентежила новими кадрами з білявим малятком

Як передає Politeka.net, 35-річна артистка опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких показала 8-річну українську модель Катю Ситнікову.

Неозброєним оком помітно, як сильно блакитноока кучерява дівчинка схожа на Кароль у дитинстві.

На одному з кадрів малятко в чорному гольфі, з ангельською зовнішністю, мило посміхається в камеру, тримаючи в руках фірмові наклейки від Тіни.

На іншому знімку Катя позує лежачи в коричневій шапочці, блакитному светрі і джинсовій спідниці. Модель вразила посмішкою. Рисами обличчя вона, як дві краплі води, схожа на співачку.

"Ідеальне доповнення до образу. Шапка від tina_karol", - йдеться в підписі.

Варто відмітити, незважаючи на юний вік Ситнікова вже здобула популярність в Мережі. За дівчинкою в Instagram стежать більше 21 тисячі фоловерів.

Раніше ми повідомляли, Кароль порадувала публіку, показавши унікальне фото з дитинства. На "потертому" кадрі маленька Тіна постала в образі сніжинки поруч з червонолицим Дідом Морозом. На артистці було світле платтячко, прикрашене дощиком, і величезний бант, розміром мало не з її голову. Судячи з виразу обличчя, Кароль читала напам'ять Дідусеві віршик.

У підписі зазначено, що фото було зроблено в 1991 році.

Нагадаємо, у Кароль є 12-річний син Веніамін, батько якого, Євген Огір помер від раку майже вісім років тому. Хлопчик, до речі, за словами користувачів, більше схожий на покійного батька, ніж на матір. Такої ж думки дотримується і сама артистка.

"І взагалі він його копія. Така ж фігура. Такий же маленький пухляш", - говорила вона в одному з інтерв'ю.

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