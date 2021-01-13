Після закінчення січневого локдауна українців може чекати інший карантин

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів 13 січня.

Загальнонаціональний карантин в Україні триватиме як мінімум до 28 лютого. А посилений (локдаун або "карантин зимових канікул") - до 00:00 25 січня. "Це такий режим", - зазначив Степанов.

По закінченню локдауна не потрібно чекати, що обмеження скасують повністю.

"Починаючи з 25 січня, буде карантин з іншими обмеженнями, з іншим режимом. Зокрема, що стосується нашої стратегії: ми хочемо далі повернутися до адаптивного карантину. Тоді, залежно від епідеміологічної ситуації, визначають той чи інший рівень обмежень», — повідомив глава МОЗ.

Степанов запевнив, що продовжувати нинішні обмеження не планують.

«У такому режимі, який діє до 24 січня, (продовжувати — Ред.) немає думки. Це має бути логічно і відповідати законам епідеміології", - підкреслив міністр.

Раніше Степанов підкреслив, що українцям не варто сподіватися на ослаблення карантинних обмежень найближчим часом. В умовах пандемії на це ніхто не піде. До того ж в інших країнах умови карантинів і так набагато суворіші, ніж в Україні.

Нагадавши, продовження локдауну після 24 січня, Степанов виступив з терміновою заявою: що чекає українців.

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