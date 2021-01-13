Відома фітнес-модель Юлія Мішура вразила пікантним образом в душі
Українська чемпіонка Європи 2016 року Всесвітньої федерації бодібілдингу та спортивної статури Юлія мішура публікує відверті фото у своєму Instagram.
На фото красуня стояла зовсім без одягу, знімаючи себе по пояс. Мішура прикрила пишний бюст рукою, якою його притиснула, а волосся залишила розпущеним. Юлія дивилася в телефон, поки фотографувала відображення в дзеркало. Модель позувала в душі, як можна помітити по обстановці, завдяки чому кадр вийшов дуже пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Вона завжди давала собі хороші поради, хоч слідувала їм нечасто. "Аліса в Країні чудес"", - написала зірка під фото.
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Фанати поставили майже 300 лайків і написали коментарі:
"Прийшли мені це фото", "Люблю", "Вау", "можна дивитися вічно на три речі: як тече вода, як горить вогонь і як Юлія позує в душі".
Раніше ми писали, спортивна модель Юлія мішура показала, як стежить за фігурою, поки немає можливості піти в спортзал.
На кадрах Юлія позує в штанях, топі і кросівках. Мішура використовувала для тренування гумку, за допомогою якої виконала більшість вправ.
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