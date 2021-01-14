Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе і розповіла про правильне завершення тренування
На фото красуня позувала в бікіні, а образ доповнила окулярами. Катерина демонструвала ефектну розтяжку, хвалячись бездоганною фігурою. Усманова залишила волосся розпущеним, а показувала себе на красивому пляжі, завдяки чому знімок вийшов сонячним і ніжним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Вгадайте правильне завершення будь-якої тренування
Обожнювати себе.
Лобода програла поруч з красунею-мамою в купальнику, кадри з відпочинку: "Молодшою за доньку виглядає"
Вірус в Україні почне змінюватися, лікар попередила українців: "Ніколи з таким не стикалися"
51-річна Дженніфер Лопес приголомшила фігурою на пляжі, кадри без прикрас: "Животик і боки"
Раптово обірвалося життя знаменитого російського актора-красеня: ним захоплювалися мільйони, подробиці
Нацбанк запустив в обіг нові гривні, як вони виглядають і чим незвичайні: "З 12 січня..."
Думати про чіпси.
Лежати на килимку і спати.
Барабанний дріб.
Правильне завершення будь-якого тренування-заминка", - написала зірка.
Фанати поставили кілька тисяч лайків і написали коментарі:
"Робити розтяжку і обожнювати себе", " правильне дихання...", "А в яких марафонах є післятренувальна розтяжка?", "Розтяжка".
Ми писали, що фітнес-тренер Катерина Усманова показала корисну процедуру в дуже пікантному вигляді.
Спортсменка опублікувала на своїй сторінці в "Інстаграм" домашнє відеопосібник, як зберігати ноги стрункими і крассівимі. На її думку, з цим прекрасно допомагають антицелюлітні масажі, один з яких вона наочно продемонструвала користувачам мережі.
Нагадаємо, сідничний місток, фітнес-тренер Усманова розкрила незвичайний варіант
А ще Politeka писала, що фітнес-тренер Усманова намочила свої "персики" під душем, не вимикаючи камеру
Також Politeka повідомляла, що фітнес-тренер Усманова в рожевій білизні задерла ніжку і потрапила під шквал критики