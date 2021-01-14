Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе і розповіла про правильне завершення тренування

На фото красуня позувала в бікіні, а образ доповнила окулярами. Катерина демонструвала ефектну розтяжку, хвалячись бездоганною фігурою. Усманова залишила волосся розпущеним, а показувала себе на красивому пляжі, завдяки чому знімок вийшов сонячним і ніжним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вгадайте правильне завершення будь-якої тренування

Обожнювати себе.

Думати про чіпси.

Лежати на килимку і спати.

Барабанний дріб.

Правильне завершення будь-якого тренування-заминка", - написала зірка.

Фанати поставили кілька тисяч лайків і написали коментарі:

"Робити розтяжку і обожнювати себе", " правильне дихання...", "А в яких марафонах є післятренувальна розтяжка?", "Розтяжка".

Ми писали, що фітнес-тренер Катерина Усманова показала корисну процедуру в дуже пікантному вигляді.

Спортсменка опублікувала на своїй сторінці в "Інстаграм" домашнє відеопосібник, як зберігати ноги стрункими і крассівимі. На її думку, з цим прекрасно допомагають антицелюлітні масажі, один з яких вона наочно продемонструвала користувачам мережі.

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