У мережі показали, як виглядає син "Холостячки" Ксенії Мішиної і дочка її обранця Олександра Еллерта

Як передає Рoliteka.net, на одній з фан-сторінок проекту показали фотографію Мішиної з семирічним Платоном і Еллерта з 12-річною Елею.

"Як думаєте, Платон і Еля знайшли спільну мову?"- запитують шанувальників "Холостячки".

Зазначимо, думки з цього приводу розділилися. Багато хто вважає, що син Мішиної занадто розбалуваний і з ним знайти спільну мову буде не просто. У той же час інші впевнені, що діти зможуть порозумітися.

"Думаю, ні. Платон дуже розбалуваний дитина», "Він не розбалуваний, а просто не вихований", "Шукала ідеального, зате хлопчика виховує жахливо", "Платон - розбалуваний дитина. Думаю, з ним важко знайти спільну мову», «Думаю, що діти ревнують кожен свого батька», «так знайшли, плюс батьки розумні, допоможуть діткам», "звичайно, знайшли", "У них немає вибору. Треба прийняти", "В інтерв'ю говорили, що діти знайшли спільну мову, гуляють разом, і все у них добре«,» Шкода, що Саша не знайшов спільну мову з Платоном", "Було б здорово якби діти подружилися", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, в одному з випусків «Холостячки» Еллерт і Мішина познайомили своїх дітей і разом вправлялися в кулінарному мистецтві. Однак в процесі стався конфуз-Платон вдарив Елю. Дівчинка сказала, що їй було боляче.

Нагадаємо, обранець Мішиної Олександр Еллерт розповів, що було фікцією в "Холостячці": "Видно було відразу..."

Як повідомляла Politeka, Ксенію Мішину з Еллертом заклювали через копіювання дружини "Холостяка" Добриніна: "Що за маячня...»

Також Politeka писала, що "холостячку" Ксенію Мішину зняли в ліжку з іншим чоловіком, кадри вже в мережі: "Еллерту не позаздриш"