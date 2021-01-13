Телеведуча, зірка телепроекту "Дом-2" і співачка Ольга Бузова порівняла себе з Аллою Пугачовою в молодості

Як передає Politeka.net, про це артистка заявила в ефірі "Радіо КП".

Бузова зазначила, що таке порівняння слухала від інших людей. Творчий шлях артисток вважають схожим.

«Я хотіла б познайомитися з Пугачовою особисто. Останнім часом все частіше чую: "Ти — Пугачова в молодості". Це не про зовнішність, це про складний шлях і характер», — заявила зірка «Дому 2».

Також Бузова прокоментувала повідомлення в ЗМІ, де говорилося що, Алла Пугачова виступила категорично проти її виступів на"новорічних вогниках". Нібито на думку Примадонни, дівчині поки не місце в таких програмах.

"Новий рік - це сімейне свято, на якому не прийнято "трясти кавунами", - наводили слова Примадонни ЗМІ.

Пугачова нібито просила не пускати Бузову на такі шоу в 2019 і 2020 році.

"Я спочатку була дуже засмучена цією новиною. Оскільки я стикаюся з таким ставленням серед артистів, у мене була мікродумка — а раптом це правда. Для мене Алла Борисівна - символ естради нашого покоління", - прокоментувала ситуацію Бузова.

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