Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе в максимально жаркому образі
На фото красуня позувала в білому ТОПі, на якому розстебнула кілька гудзиків. Зірка стояла перед дзеркалом і хвалилася пишним бюстом, який прямо випирав з вбрання. Волосся Анастасія залишила розпущеним, взявшись за них рукою. Квітко зовсім не соромилася, тому кадр вийшов дуже спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як Квітко викинула знімок в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але зазвичай зірка отримує безліч компліментів:
"Ти така гаряча і красива ... ; Красиво, жодне плаття не утримає; Ласкаво просимо в 2021 рік, солодкий котик; це приголомшливо; Фантастична красива мила крихта;вишукана королева, який захват !!! розкішний твій гарний образ, чортівка; ти завжди виглядаєш красивою; Ти так красива».
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Ми писали, що російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, підкорила формами в міні шортах і бікіні.
Тонкий білий ліф і джинсові міні-шорти підкреслили достоїнства дівчини найкращим чином, тому фото з прогулянки на пляжі не залишило фанатів байдужими. Нерідко вони дивуються пропорціям достоїнств дівчини.
Нагадаємо, Російська Кардашьян задерла прозорий топік, прикувавши погляди до пухкої краси
А ще Politeka писала, що російська Кардашьян "підсмажила" на пляжі в маленькому білому бікіні
Також Politeka повідомляла, що російська Кардашьян розстебнула кофтинку, похвалившись бюстом шостого розміру