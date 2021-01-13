Співак Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, не залишився осторонь після скандалу, що спалахнув у Мережі

Як передає Politeka.net, 47-річний артист зробив розгромний пост у своєму мікроблозі в Instagram. Данилко опублікував скрін одного з матеріалів, в якому говориться, що він "засвітився" на святкуванні дня народження російського ведучого Андрія Малахова у Москві.

Зокрема, журналісти спиралися на провокативне фото, яким поділився у соцмережі співак Прохор Шаляпін.

"Але ж на цьому фото могло бути цілих три Андрія... 🤣 🤣 🤣 З Днем Народження, Андрій!", - йдеться в підписі під скандальним кадром, на якому сиділи в обнімку Данилко, Малахов, Шаляпін і мама Вєрки Сердючки, актриса Інна Білокінь.

Андрій Михайлович пояснив, що це архівний знімок, якому вже більше десяти років.

"Знову фейк-ньюз. Фото 2010 року. @obozrevatel.ua, @comments_ua, @unian.agency, це непрофесійно", - йдеться в заяві артиста.

Користувачі з жаром кинулися коментувати побачене:

"Не звертайте уваги"

"Андрій вас ніколи не забудуть 😂"

"Боїшся чи що таких новин???)))"

"Однак безсовісні...☹️"

"Я тільки подумала, що дуже юн)"

"А як же корпоратив в ресторані "MODUS" в Москві? Якщо вже на те пішло... Андрій, давайте чесним бути перед людьми" - "то був аніматор"

"Ну засвітилися й засвітилися. Вам що Росія вхід заблокувала?!?"

"І шоооооо? Прям злочин століття (((він улюбленець всіх людей!!!"

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