Співак Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, не залишився осторонь після скандалу, що спалахнув у Мережі
Як передає Politeka.net, 47-річний артист зробив розгромний пост у своєму мікроблозі в Instagram. Данилко опублікував скрін одного з матеріалів, в якому говориться, що він "засвітився" на святкуванні дня народження російського ведучого Андрія Малахова у Москві.
Зокрема, журналісти спиралися на провокативне фото, яким поділився у соцмережі співак Прохор Шаляпін.
"Але ж на цьому фото могло бути цілих три Андрія... 🤣 🤣 🤣 З Днем Народження, Андрій!", - йдеться в підписі під скандальним кадром, на якому сиділи в обнімку Данилко, Малахов, Шаляпін і мама Вєрки Сердючки, актриса Інна Білокінь.
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Андрій Михайлович пояснив, що це архівний знімок, якому вже більше десяти років.
"Знову фейк-ньюз. Фото 2010 року. @obozrevatel.ua, @comments_ua, @unian.agency, це непрофесійно", - йдеться в заяві артиста.
Користувачі з жаром кинулися коментувати побачене:
"Не звертайте уваги"
"Андрій вас ніколи не забудуть 😂"
"Боїшся чи що таких новин???)))"
"Однак безсовісні...☹️"
"Я тільки подумала, що дуже юн)"
"А як же корпоратив в ресторані "MODUS" в Москві? Якщо вже на те пішло... Андрій, давайте чесним бути перед людьми" - "то був аніматор"
"Ну засвітилися й засвітилися. Вам що Росія вхід заблокувала?!?"
"І шоооооо? Прям злочин століття (((він улюбленець всіх людей!!!"
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