Пустощі на пляжі Ірини Демічевої, дружини співака Дмитра Монатіка, не пройшли повз публіку

Як передає Politeka.net, 32-річна красуня опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала в спокусливому образі. Як відомо, зараз вона разом з чоловіком і двома синами відпочиває на Мальдівах.

Так, апетитна Ірина з розпущеним волоссям пробіглася по пустельному пляжу в темному монокіні з незвичайним асиметричним вирізом на грудях. Дружина Дмитра продемонструвала себе у всій красі, від такої "русалоньки" важко встояти.

На одному з кадрів Ірина повністю поринула в океан, блиснувши пружним "горішком".

"І сонце нам тільки сниться ...🙏 ☀️ тепер вже радіємо кожній хвилині, коли не ллє як з відра️️", - підписала знімки зірка.

І дійсно, небо на фото затягнуте хмарами, хоча, не перестає від цього бути таким же фантастичним.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не шкодуючи компліментів в коментарях:

"Хоча Ірина тут і без Дмитра, але не видно дна в кохання їхнього відра"

"Ірочка, ви і Ваша сім'я і є сонце!) Ви випромінюєте стільки тепла і радості, що можете висвітлити і зігріти весь світ, не тільки Мальдіви)"

"Та, що біжить на хвилях❤️😍"

"Зате фото на тлі темного неба круті🔥"

"Як же красиво 🌊 💙 "

Раніше ми повідомляли, Ірина похвалилася в Instagram, як розслабляється в гамаку серед пальм. На одному з фото Ірина солодко потягнулася, підкинувши ніжку вгору.

"Амазонка😍 🔥"; "🌴 так радісно дивитися на ці фото! Щасливого свята!"; "Ірочка! Ви такі позитивні з Дімою, ідеальна пара!💓 ",- відреагували користувачі.

Нагадаємо, що дружина Монатіка в легкому платтячку перетворилася на пристрасну красуню посеред джунглів: "око не відвести!».

Також Politeka писала, що фігуриста дружина Монатіка без одягу прикрила пишні форми однією лише квіткою: "здалося...".