Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", показала себе і розповіла про настрій

На фото красуня позувала в топіку і штанях. Серябкіна спокусливо вигнулася на підлозі, розставивши ніжки. Дівчина доповнила образ каблуками, показавши кілька ракурсів. Кадри вийшли запальними і привертають увагу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Настрій: Джиммі Голспі з вулиці Ангела", - написала зірка.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вставай, мати. Пора повертатися в світ", " а мені подобається !!!", "Оль, ну яка ж ти красуня, Люблю", "Боже Оленька ти шикарна", "Уті шляху, Оля, ти б'юті", "Ольга ви як завжди прекрасна", "роздягнена Серябкіна, взагалі супер", "мені одному здається що вона сувора", "використовуйте мій коментар як лайк", "Надя Мейхер?", "Завжди така неусміхнена в житті цікаво","добре що Дід той до інсти не добрався".

Ми писали, що відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Срібло", запаморочила голову ідеальними видами в сукні.

Артистка присіла на лавочку, виставивши вперед стрункі і сяючі ніжки.

Велике декольте трохи оголило груди знаменитості. Тонкі бретельки трималися на плечах, ледь не зісковзуючи.

Нагадаємо, екс-солістка "Срібло" заблищала апетитними вигинами в напівпрозорому ліфі

А ще Politeka писала, що екс-солістка " Срібло» блиснула солоденьким у вульгарній сукні, знявши все крупним планом

Також Politeka повідомляла, що екс-солістка " Срібло» блиснула солоденьким у вульгарній сукні, знявши все крупним планом



