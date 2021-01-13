Колишня дружина українського футболіста Миколи Морозюка, який грав за "Динамо", показала себе в домашньому образі
На фото Ірина позує в міні-халатику з великим декольте. Морозюк була без білизни, зате в босоніжках з бантиками на пальчиках. Зірка стояла перед дзеркалом і хвалилася ідеальними ніжками, які виявилися повністю відкриті. Волосся у дівчини залишилися розпущеним, а дивилася Ірина в камеру, поки хвалилася собою. Кадри вийшли запальними і спокусливими, адже Морозюк вміє себе показати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як Ірина опублікувала кадри в сторіс, але зазвичай зірку засипають коментарями:
"Час викликати пожежників"," як завжди шикарна"," Ірина, нереальна красуня, жінка вампір", " Сонечко наймиліше...", "Не можна таке дивитися вранці)))","ти вирішила зробити так, щоб сьогодні всі чоловіки які тебе побачать красуню ходили зі стоячим".
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Ми писали, що колишня дружина екс-динамівця Миколи Морозюка Ірина похвалилася пружними формами.
Красуня була одягнена в мініатюрний топік і обтягуючі лосини. Спортивний костюм вигідно підкреслив форми Ірини. Зверху красуня накинула шубку, щоб не замерзнути.
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