Актриса Ксенія Мішина розбурхала новими кадрами, розповівши про найважче у своїй роботі
Як передає Politeka.net, 31-річна зірка шоу "Холостячка" опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких постала в новому для себе амплуа.
Так, Ксенія сиділа в кареті "швидкої допомоги" в червоному костюмі парамедика.
Актриса заінтригувала шанувальників повідомленням про новий проект, в якому брала участь останні кілька місяців.
"Моє тіло, моя свідомість вже повністю звикло до цього костюму... Через кілька днів закінчується проект, який тривав кілька місяців. Вивчена вся медична термінологія, я знаю, що таке плевральна порожнина...", - поділилася Мішина.
Лобода програла поруч з красунею-мамою в купальнику, кадри з відпочинку: "Молодшою за доньку виглядає"
Еллерт довів Мішину до істерики, що не показали глядачам "Холостячки": "Всю групу на вуха підняла"
У лікарні Одеси пішов з життя підліток, незважаючи на всі зусилля лікарів: трагічні подробиці
Застрелені тіла сім'ї виявили в Одеській області, поруч лежала записка: фатальні подробиці і фото
Відомий музикант пішов з життя, його талантом захоплювалися мільйони: "Залишиться для багатьох святом"
Крім того, зірка зачепила відвертим зізнанням, що для неї було найбільш нестерпним.
"Знаєте, що найважче у всій знімальній історії? Це холод. Це вуличні зйомки... Я просто тотально не перетравлюю холод, я настільки літня людина, що мені це дуже важко дається... навіть важче, ніж дефібриляція шлуночків... Готуйте дефібрилятор, терміново!", - вигукнула Ксенія, додавши, що скоро в Україну прийдуть по-справжньому страшні морози до -15, і це викликає у неї бажання "застрелитися".
Також Мішина відкрила завісу над її новою роботою. Зокрема, актриса показала бекстейдж зйомок, з колегами, що стовпилися біля загадкової коробки. Її персонаж на ім'я Тамара в одній із серій знайде новонароджену дитину, покинуту простонеба.
"Зараз ми знімаємо дуже цікаву сцену, - шепоче в кадрі Ксенія. - Два тижні від роду малюкові! Боже мій! Кошмар який..."
Нагадаємо, обранець Мішиної Олександр Еллерт розповів, що було фікцією в "Холостячці": "Видно було відразу..."
Як повідомляла Politeka, Ксенію Мішину з Еллертом заклювали через копіювання дружини "Холостяка" Добриніна: "що за маячня...»