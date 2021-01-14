Актриса Ксенія Мішина розбурхала новими кадрами, розповівши про найважче у своїй роботі

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка шоу "Холостячка" опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких постала в новому для себе амплуа.

Так, Ксенія сиділа в кареті "швидкої допомоги" в червоному костюмі парамедика.

Актриса заінтригувала шанувальників повідомленням про новий проект, в якому брала участь останні кілька місяців.

"Моє тіло, моя свідомість вже повністю звикло до цього костюму... Через кілька днів закінчується проект, який тривав кілька місяців. Вивчена вся медична термінологія, я знаю, що таке плевральна порожнина...", - поділилася Мішина.

Крім того, зірка зачепила відвертим зізнанням, що для неї було найбільш нестерпним.

"Знаєте, що найважче у всій знімальній історії? Це холод. Це вуличні зйомки... Я просто тотально не перетравлюю холод, я настільки літня людина, що мені це дуже важко дається... навіть важче, ніж дефібриляція шлуночків... Готуйте дефібрилятор, терміново!", - вигукнула Ксенія, додавши, що скоро в Україну прийдуть по-справжньому страшні морози до -15, і це викликає у неї бажання "застрелитися".

Також Мішина відкрила завісу над її новою роботою. Зокрема, актриса показала бекстейдж зйомок, з колегами, що стовпилися біля загадкової коробки. Її персонаж на ім'я Тамара в одній із серій знайде новонароджену дитину, покинуту простонеба.

"Зараз ми знімаємо дуже цікаву сцену, - шепоче в кадрі Ксенія. - Два тижні від роду малюкові! Боже мій! Кошмар який..."

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