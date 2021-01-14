Зірка показала не тільки ефектні форми

Колишня солістка ВІА Гри й переможниця останнього сезону "Танців з зірками", Санта Дімопулос, поділилася новими кадрами відпочинку з родиною

Зірка разом з рідними поїхала в Дубай, звідки радує шанувальників кадрами, пише Politeka.net.

Цього разу красуня продемонструвала не тільки свої шикарні форми в довгій сукні, але й опублікувала фото своїх дітей.

Як відомо, у артистки двоє дітлахів - син, Даніель, від першого шлюбу з шоуменом Андрієм Джеджулою; і дочка, Софія, від бізнесмена Ігоря Кучеренка.

На знімку брат з крихітною сестричкою притиснулися один до одного. Даніель посміхався, прикривши очі темними окулярами. Голову хлопчика прикрила синя кепка.

Маленька "принцеса" позувала в легкому смугастому платтячку. В руках малятко тримало пляшку з водою.

В іншому кадрі молода матуся показала себе. Санта позувала в довгій облягаючій сукні, що підкреслило її струнку талію. Декольте було несильно глибоким.

Завершили образ стильні аксесуари.

У такому вигляді з дітьми співачка пройшлася по парку і, ймовірно, прогулянка вдалася.

Фото не зібрали багато лайків і коментарів, так як у відкритому доступі зробити це в сторіс неможливо.

Нагадаємо, Санта Дімопулос розповіла, що повернулася до колишньої форми після вагітності завдяки монодієті. Зірка за допомогою фахівців розробила раціон, який включав в себе улюблені продукти, максимально прості рецепти або спрощене приготування.

Однак під час тренувань на "Танцях з зірками" вона іноді дозволяла собі відійти від дієти, вживаючи солодке і мучне.

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