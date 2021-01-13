Українська модель Олена Омович, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардаш'ян, вразила фігурою в сміливій міні-сукні

Як розповідає Politeka, знімки знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

Так, зараз модель відпочиває в курортному Буковелі, позуючи на камеру на вулиці. Омович вирішила приміряти тісну облягаючу сукню, яке максимально підкреслює її значні обсяги. При цьому в руці у знаменитості чашка з кавою.

На іншому знімку Омович демонструє пружні "дари природи", зігнувшись на камеру до непристойності. А оскільки вона була без білизни, в кадр потрапило явно зайве.

"Не можу відірвати погляд. Наскільки красиві горби", "бездоганні вигини", "оце божественна краса", "вид просто неймовірний", "ну що за Краса! Це бомба", - пишуть її шанувальники.

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У своєму недавньому пості Олена розмістила кілька фото саме з кабінету, де їй міняли форму вилиць. Модель позувала в білосніжному топіку, з якого Чи не вивалювалися груди шостого розміру. Довжина наряду дозволила розглянути пружний животик Олени.

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