Колишня солістка ВІА Гри і переможниця останнього сезону "Танців з зірками", Санта Дімопулос, побувала з сім'єю в одному з найвідоміших ресторанів

Зірка зараз з рідними відпочиває в Дубаї й не впустила нагоду відвідати один з найвідоміших закладів у світі, пише Politeka.net. Пекуча брюнетка приїхала з сім'єю в стейкхаус "Nusr-Et Dubai".

Зазначений заклад набув величезної популярності в мережі, завдяки шеф-кухарю Нусрету Гекче. Останній став героєм мемів "хлопець з сіллю".

Для свого виходу Санта вибрала білий сарафан, на якому вона кокетливо розстебнула кілька гудзиків. Зірка доповнила образ різними аксесуарами.

У пості артистка розповіла про свої улюблені заклади в Дубаї. Перше місце посів вже описаний заклад

"Завжди смачно, швидко і якісно. Плюс ставлення людини на фото, яка завжди підійде, поговорить, порадить і сфотографується:)", - написала Дімопулос.

За 35 хвилин пост зібрав майже 7000 лайків і багато коментарів.

"Як брат і сестра", " іноді воно може вразити більше, ніж кухня😉"," все це звичайно, добре.. тільки цінники там космос. Кухня краще вдома", "виглядає як ніби Ваш брат)", "так схожі👍", "як родичі😄 👍", "ви як брат і сестра", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Санта Дімопулос розповіла секрети своєї стрункої фігури. Під час вагітності артистка набрала зайві кілограми, але завдяки двом-трьом тренуванням на тиждень, а також збалансованому харчуванню їй вдалося повернути колишню форму.

Нагадаємо, Дімопулос з "Танців з зірками" показала батька і розповіла про сімейну трагедію.

Як повідомляла Politeka, Дімопулос зробила гостру заяву про лицемірство після звинувачення Саніної на"Танцях з зірками".

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