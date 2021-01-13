Популярна українська співачка MARUV приголомшила красою під час відпочинку на популярному закордонному курорті

Як розповідає Politeka, фотографіями знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Щасливих свят в Дубаї", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах знаменитість позує в басейні, демонструючи всім на камеру свої багатства. Це привело в" дикий " захват її шанувальників.

Як можна помітити, красуня не соромиться позувати в одному купальнику, обдаровуючи шанувальників бездоганною посмішкою.

"Дівка нарозхват", "ідеальна краса" " шикарна", "справжня красуня", "найбільша насолода", "шикарна дівчина", "принцеса", "хороша самка", "ляпота", "просто неймовірно мило", - пишуть вони.

До цього ми писали, що українська співачка MARUV спокусила жарким тверком на сцені, після чого влаштувавши спекотну фотосесію з Вікою з групи "НеАнгели"

Уточнимо, що на опублікованих кадрах MARUV виконує запальний танець в мікро-сукні, демонструючи соковиті вигини під час тверку.

Нагадаємо, що MARUV молить українців про допомогу, на кону життя.

Як повідомляла Politeka, скандальну MARUV в мокрому купальнику відшльопали в басейні, кадри не для слабаків.

Також Politeka писала, що MARUV в прозорому вбранні розставила ноги, прикувавши погляди до самого апетитного.