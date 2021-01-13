Популярна українська співачка MARUV приголомшила красою під час відпочинку на популярному закордонному курорті
Як розповідає Politeka, фотографіями знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Щасливих свят в Дубаї", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах знаменитість позує в басейні, демонструючи всім на камеру свої багатства. Це привело в" дикий " захват її шанувальників.
Лобода програла поруч з красунею-мамою в купальнику, кадри з відпочинку: "Молодшою за доньку виглядає"
Еллерт довів Мішину до істерики, що не показали глядачам "Холостячки": "Всю групу на вуха підняла"
Відомий музикант пішов з життя, його талантом захоплювалися мільйони: "Залишиться для багатьох святом"
Госпіталізований Чапкіс розкрив свій діагноз, ситуація важка: "Тепер лежу в..."
"Чапкіс відмовляється від їжі і води": з'явилося фото і нові подробиці про стан судді "Танців з зірками"
Як можна помітити, красуня не соромиться позувати в одному купальнику, обдаровуючи шанувальників бездоганною посмішкою.
"Дівка нарозхват", "ідеальна краса" " шикарна", "справжня красуня", "найбільша насолода", "шикарна дівчина", "принцеса", "хороша самка", "ляпота", "просто неймовірно мило", - пишуть вони.
До цього ми писали, що українська співачка MARUV спокусила жарким тверком на сцені, після чого влаштувавши спекотну фотосесію з Вікою з групи "НеАнгели"
Уточнимо, що на опублікованих кадрах MARUV виконує запальний танець в мікро-сукні, демонструючи соковиті вигини під час тверку.
Нагадаємо, що MARUV молить українців про допомогу, на кону життя.
Як повідомляла Politeka, скандальну MARUV в мокрому купальнику відшльопали в басейні, кадри не для слабаків.
Також Politeka писала, що MARUV в прозорому вбранні розставила ноги, прикувавши погляди до самого апетитного.