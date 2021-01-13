Відома українська співачка Оля Полякова вразила шанувальників розміром "черепашок" під час відпочинку на морі

Як розповідає Politeka, відповідні кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в TikTok.

"Хто там мерзне?"- йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах знаменитість постає перед камерою в образі русалки, демонструючи значного розміру "черепашки" у всій красі.

"Морська королева", "ти просто космос", "а навіщо такі великі ракушки?", "оце так, Яка краса", "морська торпеда" ,"А навіщо ракушки взагалі?", "красуня", "офігенно виглядаєш", "а говорили, русалок не буває", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що українська співачка і детектив шоу" Маска " Оля Полякова заінтригувала пікантним виглядом і обіцянкою на пляжі

Красуня розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" свіжі знімки свого розкішного відпочинку на Мальдівах. Дівчина вийшла прогулятися по піску в обтягуючому чорному купальнику, поверх якого недбало накинула халат. Верхня частина вбрання сповзла на плече через погано зав'язаний ремінець і відкрила спокусливий вигляд на бюст і талію артистки.

Нагадаємо, що Оля Полякова без білизни, в короні й не тільки показала фігуру в найпікантніших образах.

Як повідомляла Politeka, Оля Полякова в кокетливому халатику оголосила, що залишає Україну, розкривши деталі.

Також Politeka писала, що мокра Оля Полякова попустувала на вулиці в одному купальнику, спекотні кадри.