Відома українська співачка Оля Полякова вразила шанувальників розміром "черепашок" під час відпочинку на морі
Як розповідає Politeka, відповідні кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в TikTok.
"Хто там мерзне?"- йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах знаменитість постає перед камерою в образі русалки, демонструючи значного розміру "черепашки" у всій красі.
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"Морська королева", "ти просто космос", "а навіщо такі великі ракушки?", "оце так, Яка краса", "морська торпеда" ,"А навіщо ракушки взагалі?", "красуня", "офігенно виглядаєш", "а говорили, русалок не буває", - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що українська співачка і детектив шоу" Маска " Оля Полякова заінтригувала пікантним виглядом і обіцянкою на пляжі
Красуня розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" свіжі знімки свого розкішного відпочинку на Мальдівах. Дівчина вийшла прогулятися по піску в обтягуючому чорному купальнику, поверх якого недбало накинула халат. Верхня частина вбрання сповзла на плече через погано зав'язаний ремінець і відкрила спокусливий вигляд на бюст і талію артистки.
Нагадаємо, що Оля Полякова без білизни, в короні й не тільки показала фігуру в найпікантніших образах.
Як повідомляла Politeka, Оля Полякова в кокетливому халатику оголосила, що залишає Україну, розкривши деталі.
Також Politeka писала, що мокра Оля Полякова попустувала на вулиці в одному купальнику, спекотні кадри.