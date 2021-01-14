Співачка Настя Каменських порадувала публіку зухвалим образом, накрутив до межі

Як передає Politeka.net, 33-річна артистка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких постала в спокусливому вигляді. Як відомо, зараз Каменських разом з чоловіком, репером Потапом відпочивають на Мальдівах і охоче діляться з фанатами своїм блаженством.

Так, на нових кадрах гаряча брюнетка показала себе в коротеньких шортиках, рваних знизу, і помаранчевому мікротопі.

На першому - підрум'янена під тропічним сонечком Настя, з двома заплетеними косичками, побешкетувала перед дзеркалом, знімаючи і одягаючи сонцезахисні окуляри. Зірка блиснула схудлою фігуркою (не дарма стільки "потіла" в спортзалі), здивувавши плоским животиком і стрункими ніжками, а також спокусивши апетитним бюстом, що "виринув" з топа.

На другому кадрі красуня в чорній панамці й окулярах показала засмагле декольте ближче. Каменських склала губки "качечкою" та кокетливо посмикала себе за косичку.

І на ще одному кадрі томна Каменських зважилася показати себе у всій красі. Дівчина кудись йшла, піднявши руку з камерою вище голови і, таким чином, знявши себе в повний зріст. Від принад співачки аж дух захоплює.

Примітно, що раніше під мальдівськими фото співачки, опублікованими в Instagram, публіка висловлювалася, що та виглядає, як школярка, безтурботною і зухвалою, - що хороший відпочинок робить з людьми.

Нагадаємо, Настя показала себе в незвичайному образі - одночасно строгому і кокетливому. На ній була біла сорочка і чорна міні-спідниця. Першим пост прокоментував її чоловік, залишивши жовте сердечко.

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