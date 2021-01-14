Популярна українська співачка Ані Лорак показала, як веселиться з дочкою вечорами

Після нового року колишній чоловік Кароліни Мурат Налчаджіоглу приїхав до дочки, з якою провів кілька днів активного відпочинку і повеселився в компанії Соні в торгових центрах, де і балував дитину.

При цьому з самою зіркою він, схоже, не перетинався в принципі – уникаючи уваги, пара після розлучення жодного разу не з'явилася на фото один одного в Instagram.

Зараз Кароліна також приділяє всю увагу дитині і переключилася на Соню, поки у неї канікули і проходять зимові свята. Артистка вирішила зліпити сніговиків по домівках з дочкою, як тільки випав сніг.

Відзначимо, зірка живе під Москвою, де купила собі розкішний елітний особняк вартістю в три мільйони євро.

Саме його і можна побачити на нових знімках співачки. Розміри нерухомості, відмітимо, вражають.

Поруч з Лорак знаходяться будинки, Анастасії Волочкової, Стаса Михайлова і Григорія Лепса.

Раніше Кароліна постала в чорному костюмі з пікантними вирізами.

Ані позувала в короткому топіку, який дав можливість поглянути на струнку талію і плоский живіт. До того ж спокуси додавало глибоке декольте топа.

Блискучі брючки на високій посадці обтягнули тонку талію, а також підкреслили округлі стегна.

"Улюблена лялечка! 😍 Діва! 😘 Неймовірно люблю і пишаюся тобою. обним обіймаю", "розкішна така😍 😍",, "ну нереальна😻 Снігова Королева. Випуск класний❤️, найкращі!", "Красуня❤️обожнюю ваші наряди😍виглядаєте офігено🔥", " неймовірна красуня 😍 шикарна!", "Наряд бомба 💥", " Моя улюблена родзинка❤️🔥 😘 👍", - написали користувачі Мережі.

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