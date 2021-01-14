Сценарист Олександр Еллерт, який переміг у шоу "Холостячка" та завоював серце актриси Ксенії Мішиної, приголомшив раптовим одкровенням

Як передає Politeka.net, Еллерт розповів про це в ефірі випуску "Зе інтерв'юер" (відео опубліковано на YouTube).

За словами Олександра, прийшовши на проект, він вже кілька разів стикався з Ксенією, так що можна сказати, що вони були знайомі.

"Там ще є передісторія з Мішиною... Вона в моєму житті з'являлася пару раз мигцем, - зізнався Еллерт. - Бачив на шоу "Інтуїція", і в Zoom, в якому я навчався на ізоляції... Сценарист Стів Каплан давав триденний курс. Мішина була однією із зіркових гостею цього курсу. Я знав, що вона актриса... побачив її на "Інтуїції" та побачив знову в цьому Zoom".

Раніше Мішину та її коханого вже викривали в тому, що вони знали один одного до "Холостячки". Тоді обурена публіка вихлюпувала в Мережі негатив у їхній бік. Справа в тому, що Ксенія дійсно не приховувала, що листувалася з майбутнім учасником в Instagram, але ось про знайомство з ним промовчала.

Так, Еллерт і Мішина опинилися разом на "Інтуїції" (теж на СТБ) в якості групи підтримки інших учасників - Тіни Кароль і Євгена Кошового.

"Мутили до проекту з Еллертом", "Весь інет "гуде", що вони були парою ще до проекту... Ганьба СТБ! Навіщо так обманювати глядачів?", "Точно звела доля", "а на шоу Ксенія не сказала ні слова, що вони знайомі", "розчарування... Так вони знайомі вже були. Слизький хлопець", - коментували обурені користувачі.

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