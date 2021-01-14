Співачка Оля Полякова відповіла хейтерам, які звинуватили її в лицемірстві

Як передає Politeka.net, 36-річна артистка останнім часом активно ділиться в Instagram кадрами свого відпочинку на Мальдівах.

Засмагла і розніжена Полякова з радістю демонструє апетитні форми в різних бікіні і дражнить публіку тропічним блаженством.

Так, в одному з останніх постів співачка покрутилася перед камерою в кавовому купальнику і білому коротенькому халатику. Ненафарбована і розслаблена красуня запаморочила голову райським пейзажем.

"Ну поки в халаті! Роздягатися буду повільно!!!😹 1 або 2?)))", - підписала кадри Оля.

На наступний день, вже наваживши і скинувши халатик, Полякова хвалилася в "сторіз" піджарою фігуркою, показавши своє, лискуче на сонці, тіло з Близького ракурсу.

Звичайно, більшість користувачів пораділи за Олю. Але деяких її відпустка в "стилі Баунті" відверто обурив. Співачка, як відомо, часто висловлювалася з приводу карантинних обмежень, особливо скаржачись на брак грошей. За її словами, артисти втратили величезні доходи, і держава тепер має компенсувати.

Користувачі нагадали Ользі про це в коментарях, на що артистка зірвалася: "Якби ви були уважнішими, але нема на що сподіватися. Я ще раз по буквах: "10 артистам першого ешелону не страшно! Що робити десяткам тисяч простих музикантів?"Так зрозуміло? Злі, не чують нікого, крім себе, люди".

"А стільки криків було, і грошей немає і жити нема на що. Зате тепер на Мальдівах"; " Оля може мене скинеш на карту і я так відпочину?"; "Ця та що пікетувала під Кабміном, плакала що грошей немає, а тепер на Мальдівах 👍 🏻 "; "Плакала, плакала що немає концертів і на Мальдівушки наплакала, а ми на лохдауні ніхрена не заробимо і на Концерти не підемо"; "Так а чого було кричати голосніше за всіх, що бідні артисти без грошей сидять? Уже б сиділа мовчки!"; "Хтось говорив, що грошей немає чим зарплати платити співробітникам, мітинги влаштовував, а самі що...Ех", - обурюється натовп.

Нагадаємо, що Оля Полякова без білизни, в короні і не тільки показала фігуру в найпікантніших образах.

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