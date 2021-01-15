Українська співачка та екс-учасниця гурту "Время и стекло", Надя Дорофєєва зараз відпочиває на Балі
Артистка разом зі своїм чоловіком, співаком і блогером Володимиром Дантесом, вирушила на Балі, повідомляє Politeka.net.
Тепер зірка хвалиться фігурою в купальниках. Цього разу Надя одягла жовте бікіні. Ліфчик на тонких бретельках надавав образу особливої пікантності.
Притягували погляд і стрункі ніжки зірки.
Надя позувала під струменями води водоспаду. Її волосся намокло.
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"Приветики, я в кайфі", - написала Дорофєєва.
За годину пост зібрав майже 60 тисяч лайків і багато коментарів. Деякі жартома задалися питанням, чи не в ресторані "Кайф" в Москві, який належить співакові Алішеру Моргенштерну, були зроблені фото.
"Ми в кайфі дивитися на ці фотки 🤯, дуже красиво😍 🔥", " А ми горимо♥♥️", "неймовірно", "і ми від тебе в кайфі Надю😍", " Вауууууу❤️❤️🔥🔥🔥", "Нереально красиво!!!", "Фотки кайф😍🔥", "Вау🔥", "Шалено красива💔", "А ми в кайфі від твоєї чарівної краси😍", "Шикарна🔥", "твої фотки мені підіймають настрій❤️", "Оой які фотки ваууу😍🔥", "Водоспад не менш кайфовий, ніж ти🔥🔥", "Оболденна😍😍😍👍👍👍👍👍🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Дуже красиво", "Ох і бісить ж Дантес😅👍🏻😎", "Розділи цей кайф з нами 🔥🔥🔥", "Приветики, я теж в кайф))) тільки замість водоспаду - сніг 😁❄❄❄", "Красуня яка у мене в стрічці з'явилася😍🔥❤️😏🙌", "Сподіваюся, ти зняла там ТикТок🤭🔥", "Ми в кайфі, що ти в кайфі🤣", "У ресторані Моргенштерна, чи що?", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва вирішила показати, що зазвичай ховає під великим шаром ефектного макіяжу.
"Веснянки", - лаконічно підписала співачка коротке відео у своєму мікроблозі.
Нагадаємо, Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки.
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