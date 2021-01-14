Катерина Репяхова, дружина 55-річного співака Віктора Павлика, похвалилася приємним моментом
Як передає Politeka.net, 26-річна дівчина опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких постала відразу після душу.
Репяхова, про вагітність якої стало відомо зовсім недавно, вже щосили показує животик і більше не приховує "дива". Дівчина стояла перед великим дзеркалом у ванній кімнаті в одному рушнику, наспіх замотаному, - здавалося, що ще трохи і тканина може зрадницьки зісковзнути. На голові у Катерини також був рушник.
"Доброго ранку! Чоловік приніс каву прям в душ... Так що такий, неординарний початок сьогоднішніх історій. Всім гарного дня!", - повідомила задоволена Репяхова.
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Після цього дівчина попрямувала до чоловіка в ресторан, де той вже встиг замовити сніданок.
"Ну, і куди ж без десерту... У нас один на двох десертик...", - каже в кадрі дівчина.
Раніше вона зізнавалася, що з вагітністю стала більше їсти солодкого, хоча до цього була байдужа.
"Думаєш, ти погладшаєш, і ніколи не вийдеш заміж більше?", - підколював Репяхову чоловік, на що вона відповіла, що контролює себе.
Раніше ми розповідали, Репяхова налякала користувачів кадром з лікарняної кушетки, до її руки була прикріплена крапельниця. Дружина Павлика розповіла про свою недугу, яку успішно перемогла після двох операцій.
"Колись я хронічно мучилася циститом. Але потім серйозно взялася за це питання і перемогла його. Раптом у вас така ж проблема, по хештегу моя історія...", - повідомила Катерина.
Нагадаємо, вагітна дружина Віктора Павлика засвітила принади у відвертому купальнику і не стрималася: "ми дізналися, хто у нас...".