Катерина Репяхова, дружина 55-річного співака Віктора Павлика, похвалилася приємним моментом

Як передає Politeka.net, 26-річна дівчина опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких постала відразу після душу.

Репяхова, про вагітність якої стало відомо зовсім недавно, вже щосили показує животик і більше не приховує "дива". Дівчина стояла перед великим дзеркалом у ванній кімнаті в одному рушнику, наспіх замотаному, - здавалося, що ще трохи і тканина може зрадницьки зісковзнути. На голові у Катерини також був рушник.

"Доброго ранку! Чоловік приніс каву прям в душ... Так що такий, неординарний початок сьогоднішніх історій. Всім гарного дня!", - повідомила задоволена Репяхова.

Після цього дівчина попрямувала до чоловіка в ресторан, де той вже встиг замовити сніданок.

"Ну, і куди ж без десерту... У нас один на двох десертик...", - каже в кадрі дівчина.

Раніше вона зізнавалася, що з вагітністю стала більше їсти солодкого, хоча до цього була байдужа.

"Думаєш, ти погладшаєш, і ніколи не вийдеш заміж більше?", - підколював Репяхову чоловік, на що вона відповіла, що контролює себе.

Раніше ми розповідали, Репяхова налякала користувачів кадром з лікарняної кушетки, до її руки була прикріплена крапельниця. Дружина Павлика розповіла про свою недугу, яку успішно перемогла після двох операцій.

"Колись я хронічно мучилася циститом. Але потім серйозно взялася за це питання і перемогла його. Раптом у вас така ж проблема, по хештегу моя історія...", - повідомила Катерина.

Нагадаємо, вагітна дружина Віктора Павлика засвітила принади у відвертому купальнику і не стрималася: "ми дізналися, хто у нас...".