Джамала, яка народила півроку тому, хоче повернути колишні форми у що б то не стало

Як передає Politeka.net, 37-річна переможниця "Євробачення" опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких приголомшила оголошенням.

Так, ненафарбована артистка із зібраним назад волоссям повідомила про намір розпрощатися із зайвими кілограмами. І допоможе їй в цьому дієта.

"Худе життя - вонj іншt... Сьогодні саме той день, коли я сіла на дієту", - сказала Джамала з гордою посмішкою на обличчі.

Зірка звернулася за допомогою до фахівця, який розписав їй покроково всі правила.

"Ділитися новими правилами і успіхами?", - запитала у шанувальників співачка і отримала майже стовідсоткову згоду.





Варто відзначити, Джамала ніколи не відрізнялася тендітною статурою, а другі пологи й зовсім стали для неї випробуванням.

Після народження сина в червні минулого року артистка заявляла, що не має наміру відразу ж бігти в спортзал. "Поспішати треба повільно", а виснажувати себе тренуваннями не варто, вважала Джамала.

"Я реально вірю, що все повернеться через 9 місяців. Чому саме дев'ять, ви, напевно, здогадалися. Рівно стільки місяців тіло розтягується, готується, а потім «збирається» назад. Так, це абсолютно моя теорія", - ділилася зірка в одному з інтерв'ю.

Очевидно, що вона передумала, раз зважилася на дієту - можливо, не за горами й похід до фітнес-тренера.

А поки слід запам'ятати, як зараз виглядає співачка.

Раніше ми писали, розкриваючи плани на цей рік, Джамала заявила про те, що готова до змін.

"Вірю, 2021 буде роком, щоб переосмислювати і експериментувати!",- писала в Instagram зірка.

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