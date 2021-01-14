Популярний український співак MELOVIN, який був фаворитом Андрія Данилка на Нацвідборі на Євробачення, здивував зміною в зовнішності за п'ять років

За п'ять років своєї творчості відомий співак Костянтин Бочаров (справжнє ім'я) дуже змінився, повідомляє Politeka.net. Це помітно по фото молодого виконавця.

В одній з груп в Instagram опублікували знімки співака тоді й зараз. Неможливо не звернути уваги на те, що співак з милого блондина перетворився на епатажного брюнета.

"Рівно 5 років тому ми робили фотосесію з @melovin_official як з переможцем шоу "Х-фактор" і володарем призу глядацьких симпатій від наших читачів. Вам подобається, як він змінився за ці роки? Яка пісня артиста у вас улюблена?",- написали автори поста.

За годину пост зібрав майже 500 лайків і багато коментарів.

"Любимо Його🖤 а пісню одну вибрати дуже складно 👀", " Melovin прекрасний в будь-якому образі, з будь-якою емоцією. Він майстер перевтілення! 🔥 Обожнюю його як артиста, особливо в live-версії 👏", " він унікальний❤️ багатогранний. І ми дуже цінуємо його особистість і його творчість. Всі пісні знаходять відгук у серці, це безцінно🖤", " всі його образи вражають🖤 Люблю кожну пісню. Зараз на повторі грає новинка-Dance with the Devil 💥", " у нього всі пісні різні і все по своєму подобатися. Епатажний хлопець з шикарним голосом і харизмою❤️ ", "Я від нього без розуму у всіх його незліченних проявах. Кожен його життєвий етап це ціла історія, унікальна творча сторінка. Шалено талановитий артист і особистість🖤", - написали користувачі Мережі.

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