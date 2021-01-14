Колишня солістка ВІА Гри і переможниця останнього сезону " Танців з зірками», Санта Дімопулос, продовжує інтригувати кадрами з відпустки

Санта Діпомулос вирушила кілька днів тому на спекотну відпустку в Дубаї з усією родиною. Там вона підкорює фігурою і стильними образами, що не дивно, адже шанувальники вважають, що молода мама заслуговує на повагу.

Зірка вміє тримати себе в руках, активно доглядає за собою, завдяки наполегливій праці прийшла у форму досить швидко після других пологів і при цьому всю свою увагу артистка приділяє дітям. Недавня перемога на» танцях " лише посилила Популярність Дімопулос.

На своєму акаунті в Instagram син Санти опублікував миле Селфі з відпочинку, на якому показав, як зірка виглядає без макіяжу і фотошопу.

Варто відзначити, що Санта Дімопулос любить косметичні засоби, і ніколи цього не приховувала. Так, на її поличці можна знайти десятки різних баночок, якими модель регулярно користується. Раніше зірка розповіла, що у неї жирна і проблемна шкіра, і щоб вона виглядала гідно, косметику доводиться підбирати особливо ретельно. Потрібно відзначити, модель не користується продуктами з мас-маркету, вважаючи за краще продукти професійного і люкс-сегмента.

До цього брюнетка в Instagram розповіла про Відпочинок з дітьми. Відзначимо, у артистки двоє дітлахів - син, Даніель, від першого шлюбу з шоуменом Андрієм Джеджулою; і дочка, Софія, від бізнесмена Ігоря Кучеренка.

Зірка зізналася, що Софія відмінно переносить зміну обстановки і сьогоднішня подорож для неї не нова. Санта розповіла, що у дитини є няня, але все одно співачка намагається завжди бути поруч з малятком.

"Пам'ятаю вашу першу поїздку в Дубаї, ви тоді ще називали себе "мексиканської нянею" Софі😊 🌹"," 💜 💜 💜 ох , пощастило малятку , все мамині наряди дістануться", " красуні😍"," Санта, Ви богиня", " красуні😍", " приголомшливо плаття 👗 який це бренд ? 🙏 ", "Санта, яка ви смаглява! Супер!",- написали користувачі Мережі.

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