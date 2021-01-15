Чоловік легендарної співачки Алли Пугачової шоумен Максим Галкін повідомив трагічну звістку, яка стала шоком для багатьох

Як передає Рoliteka.net, про це чоловік Примадонни написав на своїй сторінці в Instagram.

«Не стало Борі Грачевського, немає слів, що ж за напасть Така з цією хворобою. Світлий, життєрадісний, частина дитинства нашого. Найглибші співчуття Каті і всім близьким", - написав Галкін.

Творець культового дитячого гумористичного шоу» Єралаш " помер на 72-му році життя. У нього був діагностований Китайський вірус. У Бориса Грачевського залишився дев'ятимісячний син.

Користувачі Мережі висловлюють співчуття родині режисера і дякують за радість, яку подарувала його робота.

Коментарі до публікації Галкіна залишили також російські зірки: Наташа Корольова, Аліка Смєхова, Вікторія Боня, Ірина Салтикова.

"Наше дитинство з ним пройшло! Єралаш найулюбленіший був і є. Царство Небесне", " така сумна новина.... до сліз просто! Рідним співчуття" « " Нічого собі новина, ну як так??? Стільки людей пішло від цієї зарази" « " як не хочеться вірити! Пішло раптово дитинство, яке жило в кожному!", "Співчуваю рідним і близьким! Велика людина!!!! Дуже шкода", " абсолютно неможливо в це повірити!!!!😢 😢 😢ціла епоха«, " серце завмерло. Стільки втрат останнім часом. Нехай спочиває з миром. Найдостойніша людина. Співчуття рідним", - пишуть в мережі.

Нагадавши, ТАТО "Єралаша" під крапельницями бореться за життя, ліки не допомагають: "Боря, Тримайся!".

Як повідомляла Politeka, творець культових фільмів відійшов у інший світ, непоправна втрата:"магію його особистості складно описати".

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