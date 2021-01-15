Шоу «Холостяк», нового сезону якого вже з нетерпінням чекають в Україні, іноді обертається несподіванкою навіть для тих, хто його створює

Так, організатори українського шоу "Холостяк" розповіли про цікаві факти проекту, про які мало хто знає.

Шоу з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ" і є адаптацією американського проекту "The Bachelor", яке крім України також адаптоване в багатьох інших країнах світу.

Зараз в США йде 24-й сезон, головним героєм якого став Пітер Вебер-Комерційний пілот і телеведучий. Раніше він був учасником проекту "The Bachelorette", що перекладається, як "Холостячка". Він вилетів з шоу за крок від фіналу.

Реаліті "Холостяк" знімають з першого дубля. Всі курйози під час зйомок залишаються в кадрі, адже перезняти реальні емоції учасників неможливо.

Єдиним представником блакитних кровей серед усіх світових "холостяків «став принц Френсіс Метью — внучатий племінник російського царя Миколи II, який був героєм українського "Холостяка 2".

Крім того, український «Холостяк» — єдиний серед усіх іноземних аналогів, де учасниці не знають, за кого боротимуться кілька місяців. Команда вважає за краще утримувати ім'я головного героя в таємниці, щоб дівчата приходили точно за любов'ю, а не за популярністю чоловіка.

Крім рідних міст, українське реаліті» Холостяк " відвідало практично всі континенти світу. Більш того, серед списку місць є і Північний полюс як найхолодніша точка, і Шрі-Ланка – найспекотніша.

Український проект став третім з 29 країн, що адаптують формат "Холостяк", сформована пара якого стала чоловіком і дружиною. 20 травня 2020 року теле - і радіоведучий Микита Добринін і його обраниця Даша Квіткова одружилися.

Що стосується "холостяків в інших країнах, то незвично закінчився третій сезон румунського "Холостяка". У фіналі всі учасниці відмовилися приймати троянду від героя шоу Володимира Драгія.

Але пізніше йому таки вдалося влаштувати особисте життя.

Найскандальнішою версією проекту є мексиканський «Холостяк». Однією з учасниць став трансвестит, що незабаром з'ясувалося.

Фіналістці італійської версії "Холостяка" Сабріні Піддіні герой шоу Франческо Пеккарісі – колишній гравець з Апулії і підприємець подарував кільце вартістю в 15 тисяч євро.

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