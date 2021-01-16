Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи похвалилася образом в ліжку
Гаряча красуня демонструє форми в найвідвертіших образах без сорому, пише Politeka.net. Зірка без сорому роздягається на камеру й одного разу зізналася, що отримує вигоду зі своєї зовнішності, працюючи моделлю.
Цього разу Ратаковськи постала в образі скромніше. Модель одягла чорну білизну, правда, з прозорими вставками.
Емілі позувала в акуратному ліфчику, з якого виставилися груди й надали пікантності.
Також зірка була в крихітних трусиках з прозорою тканиною. Під нею можна помітити найпікантніші деталі.
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Поясок на стегнах служив прикрасою, а до нього були прикріплені панчішки.
Емілі зробила собі макіяж з активними стрілками.
Зірка лягла на білосніжне ліжко і дивилася в камеру, відкривши губи.
За чотири години публікація у фан-групі зібрала лише кілька десятків лайків і жодного коментаря, адже група тільки набирає популярність. Однак так і хочеться написати: "Як можна бути такою гарною".
Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи, на думку хірургів, дійсно не робила пластичних операцій на грудях. Форми зірки натуральні, що видно по фото в її підлітковому віці.
Однак фахівці впевнені, що модель робила б'ютіфікації - надавала обличчю більш привабливі і сексуальні риси. Так, губи дівчини стали явно об'ємніше, а їх контур – більш окресленим. Це говорить про проведену процедуру контурної пластики.
Нагадаємо, спекотна Ратаковськи забула про ліфі і показала, як починається її ранок в ліжку з красунчиком:"Оголила свій..."
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