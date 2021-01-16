Відома модель бренду Victoria's Secret Келлі Гейл показала свій шикарний загар в бікіні
Знаменитість демонструє соковиті форми на пляжі, пише Politeka.net. Келлі Гейл позувала цього разу в бікіні кольору капучино.
Модель стояла біля дерева, закинувши руку і помацавши волосся.
Келлі трохи вигнулася, виставивши пружні сідниці в бікіні. Шикарна п'ята точка була вологою чи то від води, чи то від лосьйону.
Груди приманювали погляд в купальнику, який її відмінно підкреслив.
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Плоский живіт і тонка талія - виглядають не менш вражаюче, як і стрункі ніжки.
Зірка, мабуть, була без макіяжу. Вона відкрила пухкі губи й дивилася в камеру.
У підписі зірка поставила лише смайлик: "🌴".
За п'ять годин пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато хвалебних коментарів, яких гідна фігура моделі.
"Дуже апетитно", - написав один з шанувальників.
Варто відзначити, що на Instagram зірки підписані 1,4 мільйона користувачів мережі.
Варто відзначити, що Келлі Гейл для підтримки себе у формі починає свій день з тренування. Зірка любить боксувати.
Після цього модель снідає. Її раціон становить простий йогурт, Домашнє фісташкове масло і домашнього приготування, без зерен мюслі з подрібненим яблуком.
У перекусах зірка вживає хрусткий хліб з авокадо, сиром з козячого молока, сушеним інжиром, і з волоськими горіхами. Також в її раціоні є темний шоколад.
На обід брюнетка любить курячу грудку зі спаржею, шпинатом і грибами.
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