Відома модель і актриса Тетяна Котова, яка раніше була солісткою ВІА Гра, показала себе на відпочинку

На фото Котова позує в купальнику на мотузочках, спокусливо вигнувшись на кріслі, яке стояло на яхті. Дівчина посміхалася і хвалилася ідеальними ніжками, які виявилися зовсім не прикриті. Волосся у Тетяни залишилися розпущеними, які красуня взяла однією рукою. Знімок вийшов сонячним і дуже спокусливим, адже форми у Котової захоплюючі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Поки за вікном заметіль, я мрію про сонце", - написала зірка.

Фанати поставили майже 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дуже красива фігура, я теж мрію про тепло і море", "яка фоточка, просто вогонь, у вас чудова фігура", "як гарненька родзинка з Ростова", "Твоя фігура неймовірно, так хочеться зануритися в ці сонячні дні", "це повна пожежа", "яка фігурка неймовірна, які ніжки".

Ми писали, що відома модель і співачка Тетяна Котова, екс-солістка групи "ВІА Гра", постала в спортивному образі.

Знаменитість постала в короткому топі і спортивних штанях світло-сірого кольору. Короткий верх костюма підскочив від того, що модель підняла руки. Пружний животик так і приковував до себе погляд.

Нагадаємо, екс-ВІА Гра Тетяна Котова задерла спідничку, насолоджуючись життям на повну

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