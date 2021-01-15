Відома модель і актриса Тетяна Котова, яка раніше була солісткою ВІА Гра, показала себе на відпочинку
На фото Котова позує в купальнику на мотузочках, спокусливо вигнувшись на кріслі, яке стояло на яхті. Дівчина посміхалася і хвалилася ідеальними ніжками, які виявилися зовсім не прикриті. Волосся у Тетяни залишилися розпущеними, які красуня взяла однією рукою. Знімок вийшов сонячним і дуже спокусливим, адже форми у Котової захоплюючі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Поки за вікном заметіль, я мрію про сонце", - написала зірка.
Фанати поставили майже 7 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Дуже красива фігура, я теж мрію про тепло і море", "яка фоточка, просто вогонь, у вас чудова фігура", "як гарненька родзинка з Ростова", "Твоя фігура неймовірно, так хочеться зануритися в ці сонячні дні", "це повна пожежа", "яка фігурка неймовірна, які ніжки".
Ми писали, що відома модель і співачка Тетяна Котова, екс-солістка групи "ВІА Гра", постала в спортивному образі.
Знаменитість постала в короткому топі і спортивних штанях світло-сірого кольору. Короткий верх костюма підскочив від того, що модель підняла руки. Пружний животик так і приковував до себе погляд.
Нагадаємо, екс-ВІА Гра Тетяна Котова задерла спідничку, насолоджуючись життям на повну
Також Politaka писала, що спокуслива екс-ВІА Гра Котова без одягу і комплексів виконала пікантне прохання
А ще Politeka повідомляла, що екс-ВІА Гра Котова без білизни влаштувала сеанс спокуси прямо на кухні