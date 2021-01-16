Популярна українська співачка MARUV блиснула ідеальною фігурою в купальнику
Відома артистка MARUV (Анна Корсун - справжнє ім'я) зараз відпочиває в теплих краях і хвалиться не тільки веселим проведенням часу, але і красивою фігурою, повідомляє Politeka.net.
Зірка опублікувала кілька строіс у вигляді відео-бумерангів. Красуня одягла чорний купальник з відкритими вирізами в районі грудей і плоского живота.
Декольте притягувало погляд і надавало образу особливої привабливості.
Анна присіла на коліна і виставила напоказ тонку талію.
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Акуратний капелюшок і стильні окуляри завершили її образ.
В іншому відео зірка повернулася до камери боком. Співачка грайливо потрясла апетитними "булочками" і посміхнулася.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, Корсун отримала масу компліментів в особистому листуванні, адже її можна назвати: "Солодка красуня".
Варто відзначити, MARUV не завжди була володаркою стрункої фігури. Це видно за старими фото і відео в мережі. Так, наприклад, красуня блиснула фігурою і похвалилася чарівним голосом на шоу "Голос країни-4". Тоді до неї не повернувся лише один з тренерів.
Артистка схильна до повноти, однак через режим самоізоляції у співачки і її чоловіка не було ентузіазму самим займатися спортом.
Тоді пара стала налягати виключно на овочі і фрукти. За карантин зірка набрала всього 2-3 кг.
А зараз вона і зовсім в чудовій формі.
Нагадаємо, що MARUV молить українців про допомогу, на кону життя: "терміново...".
Як повідомляла Politeka, скандальну MARUV в мокрому купальнику відшльопали в басейні, кадри не для слабаків:"є, що показати".
Також Politeka писала, що MARUV в прозорому вбранні розставила ноги, прикувавши погляди до найапетитнішого:"чистий кайф".