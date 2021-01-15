Відома фітнес-тренер і модель Катерина Усманова показала, як досягти ідеальної постави

У ролику красуня здалася в бікіні, які складалися майже з одних мотузочок. Катерина зібрала волосся в хвіст, а образ доповнила навушниками. Усманова прийняла упор лежачи і почала віджиматися, хвалячись ідеальною фігурою. Кадри вийшли запальними і мотивуючими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Яка вправа залишиться в арсеналі Каті Усманової, якщо вона стане ледачою і відмовиться тренувати верх?",- написала зірка.

Віджимання!

Але віджимання-дійсно одне з найкращих базових вправ для постави, для краси і здоров'я плечового пояса", - написала зірка під кадрами.

Фанати постмотрели ролик більше 20 тисяч разів і написали коментарі:

"Моє найулюбленіше вправу", " Катя, яка ж Ви красуня! Щиро вами захоплююся!", "Цікаво, а лікті в доль тіла повинні ходити або краще в сторони?", "Для мене віджимання повний провал. Чи можна качати прес і сідниці кожен день?".

Ми писали, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова показала фігуру в дзеркало.

Модель зняла себе в дзеркало, тримаючи в руках телефон. Спочатку Катерина продемонструвала апетитний вигляд збоку-гідності красиво випирають.

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