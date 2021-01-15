Колишня солістка ВІА Гри і переможниця "Танців з зірками", Санта Дімопулос, розкрила секрети своєї стрункості і показала, якою була раніше

Зірка розповіла, завдяки чому їй вдається зберігати чудову форму в свіжому інтерв'ю.

Дімопулос акцентувала, що найголовніше в цьому питанні – це харчування.

"Ніхто нічого нового не придумав. Перше-це чисте харчування. Насправді нічого складного в цьому немає. Всі шукають якусь чарівну таблетку, але каша, овочі, риба на пару, м'ясо, зелень – це основа раціону», - каже артистка.

При цьому вона підкреслила, що не є прихильницею жорстких обмежень.

"Я люблю просту їжу. На сніданок каша, авокадо, яєчня, салат, сир. Обід-шматочок риби, овочі. Мені не подобається, коли я не можу відгадати інгредієнти. Люблю українську кухню, але видозмінюю її на свій смак. Іноді себе балую. Для мене найпрекрасніше, що може бути, - це хліб і випічка, з маслом і побільше! Люблю круасани. Те, що раніше я зовсім не їла, зараз можу собі дозволити. Все в балансі», - зізналася співачка.

Дімопулос розповіла, що роки півтора-два не вживала м'яса і відчувала себе абсолютно нормально, але потім відчула необхідність повернути м'ясо в раціон.

Також вона додала, що добре на зовнішньому вигляді позначаються масаж, розтирання щіткою, обьертиванія.

"Що стосується процедур, то краще ручного масажу нічого бути не може. Плюс гідромасаж, душ Шарко, обгортання - і потихеньку все це чергуючи і правильно харчуючись можна прийти в ідеальну форму", - говорить Санта.

Раніше Дімопулос показала, як виглядала, коли важила близько 73 кілограмів.

"Не думала, що коли-небудь виставлю це. До близько 73 кг / після 59 кг 🙂 на фото різниця в 7 місяців", - зізналася артистка.

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