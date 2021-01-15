Дружина хореографа з "Танців з зірками" Влада Ями Ліліана приголомшила несподіваним фото

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала свіжий кадр в "сторіз" в Instagram, на якому показала, на кого росте схожим їх п'ятирічний син Леон.

На портретному фото була відображена сама Ліліана в дитячому віці. Вона була в сукні з химерним коміром і незвичайному капелюшку, з зібраним волоссям.

"Правда ми тут з Лео схожі?", - запитала в публіки дружина Влада, давши можливість користувачам проголосувати. Варто зазначити, більшість відповіли "так".

Влад Яма тривалий час приховував обличчя спадкоємця за "стікерами" на спільних кадрах, і тільки недавно зважився показати хлопчика. Спочатку публіці здалося, що Леон - копія свого дідуся, батька хореографа. Тепер же, коли Ліліана продемонструвала себе в дитинстві, думка змінилася.

"Син схожий на вашого тата", «як синок на дідуся схожий», "копія дідусь", "у вас прекрасна сім'я. Вродливі, щирі, раді, яскраві. Приємно дивитись. Успіхів вам", "у вас дуже красиві дружина і син", - писали в Instagram Влада.

Нагадаємо, маленький Леон нещодавно довів маму до сліз зворушливою листівкою, в якій виявив бажання, щоб у нього з'явилася сестричка.

"Я вас люблю, мама і тато! Бажаю, щоб у мами було багато косметики, а у тата, щоб не боліла рука. І щоб з'явилася у мене сестричка Варвара", - йдеться в листівці, яку під диктовку малюка записала вихователька.

Про поповнення Яма з дружиною замислюються вже давно.

"Я хочу ще. Хочемо дівчинку. Дружина не проти. Поки не було Леона, хотів чотирьох. Але з'явився малий, і якийсь час ми взагалі про це не говорили...", - ділився хореограф в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, дружина Влада Ями з "Танців з зірками" ледь не впустила "кокосики" з шовкової футболки, зухвале фото: "навіть слів немає..."

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