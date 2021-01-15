Сестра відомої співачки Світлани Лободи, Ксенія, порадувала кадрами свого відпочинку

Істаграм-зірка полонила вигинами в бікіні, повідомляє Politeka.net. Ксенія поставила геолокацію ОАЕ.

Сестра відомої співачки одягла червоне бікіні, а на плечі накинула чорну тканину, з якою грався вітер.

Красуня встала на носочки, щоб силует здавався ще стрункішим. Зірка витягла стрункі ніжки, виставивши назад пружні сідниці.

Доповнили образ різні аксесуари й косичка.

Ксенія посміхалася і дивилася в камеру, було видно, що вона задоволена відпочинком.

На другому знімку родичка знаменитості показала, як розслабляється на шезлонгу, попиваючи коктейль. Красуня закрила очі, піднявши підборіддя вгору.

"Прекрасні моменти залишаються в пам'яті надовго ☀️", - написала Ксенія.

Всього за 15 хвилин пост зібрав майже 100 лайків, а пізніше з'явилося кілька коментарів.

"Як гарно 🥺", - написала одна з користувачок мережі.

Нагадаємо, Ксенія Лобода з'явилася на світ у 1992 році, на той момент Світлані було 10 років.

Кілька років тому родичка суперзірки вийшла заміж за українського бізнесмена Артема Аурсаліді, який не веде публічне життя.

Відомо, що дівчина закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Ксенія багато подорожує і займається модельною діяльністю, а також активно веде свій Instagram.

Варто відзначити, що сестри люблять і завжди зворушливо вітають одна одну.

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