Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала, як підтримує форму вдома
На фото красуня позувала в штанях і топі. Дівчина нагнулася вперед, задерши одну ногу, а рукою взялася за гумку, яка була на нозі. Мішура вирішила показати біля ялинки, як проводить тренування вдома. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
У ролику зірка більш детально показала, як займається вдома. Юлія для цього використовувала гумку, стілець і килимок. Кадри вийшли мотивуючими і захоплюючими.
"1. Присідання + махи ноги назад 20 р + присідання на колінах 20 р
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2. Присідання з гумкою 20 р + тяга 20 р
3. Махи (відведення) ноги назад на четвереньках 20 р + розведення ніг лежачи на животі 20 р
4. Сідничний місток 20 р + зворотна гіперекстензія 20 р
5. Розведення ніг лежачи на спині 20 р + тяга 20 р
6. Присідання в стрибку (вузько-широко) 20 р + ходьба в полуприседе в сторону по 20 р
7. Тяга по одній нозі 20 р", - написала свій план тренування Юлія.
Фанати поставили десятки лайків і написали один коментар: "ви виглядаєте приголомшливо".
Повідомлялося, що популярна українська модель Юлія мішура скинула майже весь одяг і похвалилася розкішною фігурою.
Дівчина була в світлих трусиках і тапочках в колір білизни. Більше з одягу на ній нічого не було. Красуня встала біля дзеркала і стала із задоволенням розглядати красу.
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