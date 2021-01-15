Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала, як підтримує форму вдома

На фото красуня позувала в штанях і топі. Дівчина нагнулася вперед, задерши одну ногу, а рукою взялася за гумку, яка була на нозі. Мішура вирішила показати біля ялинки, як проводить тренування вдома. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

У ролику зірка більш детально показала, як займається вдома. Юлія для цього використовувала гумку, стілець і килимок. Кадри вийшли мотивуючими і захоплюючими.

"1. Присідання + махи ноги назад 20 р + присідання на колінах 20 р

2. Присідання з гумкою 20 р + тяга 20 р

3. Махи (відведення) ноги назад на четвереньках 20 р + розведення ніг лежачи на животі 20 р

4. Сідничний місток 20 р + зворотна гіперекстензія 20 р

5. Розведення ніг лежачи на спині 20 р + тяга 20 р

6. Присідання в стрибку (вузько-широко) 20 р + ходьба в полуприседе в сторону по 20 р

7. Тяга по одній нозі 20 р", - написала свій план тренування Юлія.

Фанати поставили десятки лайків і написали один коментар: "ви виглядаєте приголомшливо".

Повідомлялося, що популярна українська модель Юлія мішура скинула майже весь одяг і похвалилася розкішною фігурою.

Дівчина була в світлих трусиках і тапочках в колір білизни. Більше з одягу на ній нічого не було. Красуня встала біля дзеркала і стала із задоволенням розглядати красу.

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