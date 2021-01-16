Співачка Світлана Лобода порадувала шанувальників новим спокусливим образом

Як передає Politeka.net, знімки 38-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.



"Краще п'ятниці - тільки субота. Гарного вечора, мої хороші", - повідомила співачка в підписі до посту.



Судячи з усього, Світлана вирішила відзначити закінчення тижня не вдома.

На опублікованих кадрах зірка постала в ультракороткій чорній сукні, сидячи на стільці. Лобода у всій красі продемонструвала свої ноги, закинувши одну на іншу. Образ співачки доповнював витончений клатч.

Шанувальники співачки залишилися задоволеними побаченим і не скупилися на льотні коментарі для своєї улюблениці.

"Ви справжня взагалі? Неможливо бути такою кльовою!", "Нереальна", "Шикарна", "І сукня нічого, і сама нічого", "Ноги шикарні...", "О май гад", "Ти космічно прекрасна", "Яка, ж Ви все-таки ефектна жінка", "Ох ці шикаааарні ноги", - писали під постом знаменитості.



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