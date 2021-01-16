Телеведуча Ольга Фреймут здивувала спільним знімком з чоловіком

Як передає Politeka.net, новими знімками з відпочинку знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, Ольга разом з родиною перебуває у відпустці на Мальдівах.

На цей раз телеведуча вирішила похвалитися фото в купальнику на березі райського курорту.

Також Ольга вже вдруге за останній час показала спільний знімок зі своїм чоловіком, генеральним продюсером "Нового каналу" Володимиром Локотко. Варто зазначити , що телеведуча досить рідко показує свого коханого в соцмережах.





Українці були захоплені сімейною парою.



"Ніякий ж ви красивий і дуже схожі!", "Ви навіть котрийсь схожі між собою", " як казкові герої. Шикарна пара. Неймовірно прекрасні. Щастя вам і великої любові", " яке це щастя зустріти людину з яким, як пазли, збіглися і все! Ви нагадуєте пазл!",- писали в коментарях по знімком.

Нагадаємо, що Фреймут почала повчати українок, вразивши заявою про трагедію.

Як повідомляла Politeka, зарозуміла Фреймут почала вчити життя українців, красномовні кадри.





