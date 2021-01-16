Відомий український танцюрист Влад Яма, суддя "Танців з зірками", ефектно оцінив учасників

На фото Влад здався разом з іншими суддями проекту - Дмитром Монатіком і Катериною Кухар. Вони тримали оцінки в руках, але Яма вирішив піти іншим шляхом. Хореограф відкрив піджак і задер футболку, показуючи торс. На тілі була написана оцінка 10. Діма і Катя в цей момент дивилися на свого колегу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Шо по пресу?",- підписаний кадр в сторіс Instagram.

Відомо, що цей кадр є старим. Адже Влад його опублікував у себе на сторінці в 2017 році і там фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Питання в тому, де буде намальована десятка в наступному ефірі", "О, ця оцінка дуже незвичайна", " довго живіт напружував?", "Оригінально", " бідний Влад, я зміню тему. У вас Класні кубікіні","погляд Діми".

Повідомлялося, що відомий хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав шанувальникам свою "дику" натуру.

Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram артист поділився кумедними кадрами з екзотичного відпочинку. На тлі соковитої зелені і пальм Влад встав на карачки, вирішивши освіжитися біля розбризкувача. У коротких шортах і спортивній футболці суддя "Танців з зірками" прийняв пікантну позу на газоні.

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