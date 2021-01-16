Відома українська співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців з зірками", показала себе на відпочинку

На фото красуня здалася в прозорій білій сукні, а образ доповнила стильними чорними окулярами. У такому вигляді Санта гуляла ходила по пляжу на курорті, де вона зараз відпочиває, судячи з геолокації. Дімопулос виглядала свіжо і заворожуюче, завдяки чому кадр вийшов захоплюючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірка отримує безліч компліментів:

"Відпочивайте, не чіпаючи простий народ", "красуня", "красуня наша", "як бути такою гармонійною у всьому..?!", "Санточка, з кожним фото я дивуюся яка ж Ви красуня", "дуже класна Санта. літня вся, яскрава. Я про літо засумувала", " Санта Ви чудові!", "Санта, пост про засмагу, до речі , Ваше ставлення до засмаги яке?;) ", "Чортиця, знову красива".

Ми писали, що колишня солістка ВІА Гри і переможниця " Танців з зірками», Санта Дімопулос, розкрила секрети своєї стрункості і показала, якою була раніше.

Дімопулос акцентувала, що найголовніше в цьому питанні – це харчування.

"Ніхто нічого нового не придумав. Перше-це чисте харчування. Насправді нічого складного в цьому немає. Всі шукають якусь чарівну таблетку, але каша, овочі, риба на пару, м'ясо, зелень – це основа раціону», - каже артистка.

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