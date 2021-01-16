Актриса з серіалу "Свати" Тетяна Кравченко, яка полюбилася багатьом по ролі Валюхи, похвалилася новим образом

Як передає Politeka.net, знімок з'явився на фан-сторінці артистки в Instagram.



"Як вам образ? Угадали, з якого фільму кадр?",- йдеться у підписі до посту.

На опублікованому кадрі з серіалу-трагікомедії "Смішне життя" Тетяна Кравченко з'явилася у ролі простої і чарівної жінки Таїсії, що живе в маленькому провінційному містечку.

Багатьом шанувальникам творчості актриси вдалося вгадати серіал по кадрі, але були невдалі спроби.



"Танічка, ви в будь-якому образі справжня, красива жінка, бережіть себе", "Хороший людсько-народний образ!", "Теж дуже добре зіграний", "Образ хороший, подобається, а фільм звичайно ж дивилася, "Смішне життя" дуже хороший фільм!", "Мені здається, що з фільму "смішне життя", - писали в коментарях під постом.



Нагадаємо, заворожена Валюха зі "Сватів" причепурилася і розцвіла поруч з Добронравовим, фото ідилії:"улюблений".

Як повідомляла Politeka, Валюха зі "Сватів" показала дочку-красуню, яка врятувала її життя.

Також Politeka писала, що Валюху зі "Сватів" застали з Добронравовим під час застілля, фото злили в Мережу: "та скільки ж можна!".







