Відома співачка Біллі Айлиш показала себе в хвилини відпочинку

На кадрах Біллі позувала в толстовці, показуючи себе крупним планом. На першому фото дівчина сиділа спиною і хвалилася кісками і видом моря. На ролику Айліш вже покрутила головою і висунула язик, виблискуючи красою в променях сонця. Ще в одному відео співачка показувала море, а асама була досить сумною. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше 4 мільйонів лайків і написали коментарі:

"Гей, хижак", "я люблю тебе", "Ти добре виглядаєш, Дитина", "я твій найбільший шанувальник", "ми просто будемо вести себе так, ніби ми не бачили другу прихильність", "Королева", "ти повинна почати читати реп", "Б'юся об заклад, вона щось упустить, тому вона публікує все це", "чому вона так багато публікує ... це начебто підозріло, Біллі ...", "Привіт, Я люблю тебе, Біллі", " уявіть, якби ми могли побачити океан в нашому місті ... замість цього ми просто живемо там, де впав чортів метеор".

Повідомлялося, що популярна американська співачка Біллі Айліш здивувала фанатів черговим перевтіленням.

Знаменита співачка Біллі Айліш засвітилася перед своїми шанувальниками з "кислотними" волоссям і" чортовими " ріжками.

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