Екс-солістка " Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася чуттєвим кадром в новій обробці

Надя провела Новий рік і Різдво разом з чоловіком Володимиром Дантесом на Балі, де відмінно повеселилася і провела час досить активно вивчаючи околиці. По поверненню з відпустки артистка поділилася новим фото в незвичайній обробці.

Довгі локони, зав'язані у високі хвости, макіяж з акцентом на пухкі губи і мінімум деталей на знімку зробили образ Наді дуже чуттєвим. Як відомо, дівчина звикла брати участь в різних фотосесіях, головним акцентом яких залишається її фігура.

В цей же раз увага змістилася на обличчя Наді, що позує до об'єктива боком і вражаючою ідеальним профілем фанатів:

"Може навіть довше, а може назавжди 🔥; Оооу переваливши емоцій😍 🔥; без розуму від твого треку😍 🔥; Ariana Grande ти це?😍 ; Яка ж ти красуня...😍; Наша улюблена Dorofeeva💪😻; Горимо Надя разом з тобою😍🔥; Дуже красиве фото😍 і там така дівчинка красива 😂; Красуня))😍💖; Нехай горить душа моя, хочу щоб до ранку♥; Ти бомба👏; А ми від тебе 😍; Ми підемо за тобою з розуму 🔥😻; Від ікони Дорофєєва ми горимо і завжди без розуму😍🔥; дорога Надя ... Ми без розуму від твоєї солодощі, твого сміху, твого серця».

Нагадаємо, Надя Дорофєєва разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом вирішила провести відпустку на Балі. Пара також відзначила Новий рік і Різдво на курорті разом з близькими і друзями. Зараз же зіркове подружжя насолоджуються товариством один одного.

Новими кадрами Дорофєєва вирішила поділитися кілька годин тому і чимало здивувала публіку, адже ризиковий кадр і невелике відео не можна було залишити без уваги. Справа в тому, що артисти забралися на скелясті гори водоспаду, щоб зробити неймовірно-романтичні фото і заодно підкорити фанатів своїми поцілунками.

Нагадавши, Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки.

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