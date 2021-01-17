Відома співачка Юлія Саніна, солістка гурту The Hardkiss та фіналістка "Танців з зірками", показала себе після польоту

На фото красуня позувала у футболці і стильних окулярах. На плечі можна побачити лямку від сумки, а волосся Юлія залишила розпущеним. Саніна дивилася в камеру і показала, як виглядає після літака. Як можна помітити, на дівчині не було макіяжу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Після літака рятує тільки маска", - написала Юлія.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фото, так як знімок був в сторіс Instagram, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Люблю тебе"," яка красива ви) і мені терміново потрібні такі шорти"," як завжди неперевершена красуня"," така стильна"," чудова"," ікона"," як мило"," Пам'ятай моє сонечко"," Доброго ранку красива дівчина"," справжня леді", " ось вона, ідеальна сім'я. Юля, добра тобі)".

Ми повідомляли, що фронтвумен групи The Hardkiss і фіналістка шоу» Танці з зірками " Юлія Саніна спробувала себе в новій ролі.

У себе в Instagram красуня опублікувала анонс передачі, яку, судячи з усього, вона буде вести. Юлія була одягнена в коричневу кофтинку, яку вона грайливо розстебнула. Її довге волосся були накручені і акуратно укладені. Особливою родзинкою образу Юлії став трон зі знаменитого серіалу "Гра престолів", на якому сиділа артистка.

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