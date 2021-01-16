Колишня солістка групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва показала своє нове фото, яке буде на обкладинці журналу ELLE

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Брежнєвої у соцмережі.

Так, в акаунті співачки з'явилось чорно-біле фото, яке стане обкладинкою 25-го випуску журналу.

На світлині співачка сидить в довгій чорній сукні та загадково дивиться на камеру.

"Перша обкладинка в цьому році. І точно передає мій нинішній стан. Спокійний, розслаблений... Довіру фотографу і можливість бути самою собою - успіх ідеальноі̆ зйомки... Але всередині журналу ціла історія... Вже в продажу @elle_russia Окреме спасибі @mukhins та супер команді, з якою ми зробили весь цей матеріал", - йдеться в підписі до фото.

В коментарях Брежнєву засипали компілментами та зазначили, що вона чудово виглядає.

"Яка обкладинка! Ох, Віро, як вам гарно в чорному!", "Гарно", "Ви, як завжди, бездоганні", "Ідеально", "На фото ви не спокійна. Ви, як пантера, яка готова до стрибка", "Неймовірна", "Як завжди, дуже елегантна та стильна", "Віра, я захоплююсь вами!", "Найкраща", "Боже, яка жінка", "Очей не відірвати, чудова обкладинка", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва в міні-бікіні звела з розуму безсоромною позою, скандальне фото.

Як повідомляла Politeka, старша дочка Віри Брежнєвої виросла і затьмарила зоряну маму.