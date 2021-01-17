Відома фітнес-модель Юлія Мішура вразила своїми формами на новому фото

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості, яка не соромлячись радує пікантними кадрами своїх фоловерів, а їх у неї вже майже 20 тисяч.

Чемпіонка Європи 2016 року WBPF (Всесвітня федерація бодібілдингу та спортивної статури) в категорії фізик-моделі до 160 сантиметрів Юлія мішура скинула майже весь одяг і похвалилася розкішною фігурою.

Фітнес-модель і тренер, яка регулярно показує упередження, які можна робити вдома, щоб підтримувати форму, продемонструвала, якого результату можна досягти, слідуючи її вказівкам.

Нове фото вийшло неймовірно гарячим. Це мабуть найкраща реклама здорового способу життя і регулярних тренувань.

Мішура позувала топлес, залишивши з одягу тільки чорні спортивні трусики. Пишні груди вона злегка прикрила зігнутими в ліктях руками. Волосся дівчина залишила розпущеним.

"Вогонь!" - відреагували на фото 29-річної спортсменки-Киянки в коментарях.

Нагадаємо, фітнес-модель Юлія мішура влаштувала гарячу домашню тренування для сідниць: вигляд ззаду заворожує.

Як повідомляла Politeka, фітнес-модель Юлія мішура топлес засвітила зайве перед дзеркалом у ванній: "можна дивитися вічно"

Також Politeka писала, що фітнес-тренер Юлія мішура у вузьких лосинах показала ефективне тренування вдома: "вогняна!"