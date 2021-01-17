Відома фітнес-модель Юлія Мішура вразила своїми формами на новому фото
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості, яка не соромлячись радує пікантними кадрами своїх фоловерів, а їх у неї вже майже 20 тисяч.
Чемпіонка Європи 2016 року WBPF (Всесвітня федерація бодібілдингу та спортивної статури) в категорії фізик-моделі до 160 сантиметрів Юлія мішура скинула майже весь одяг і похвалилася розкішною фігурою.
Фітнес-модель і тренер, яка регулярно показує упередження, які можна робити вдома, щоб підтримувати форму, продемонструвала, якого результату можна досягти, слідуючи її вказівкам.
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Нове фото вийшло неймовірно гарячим. Це мабуть найкраща реклама здорового способу життя і регулярних тренувань.
Мішура позувала топлес, залишивши з одягу тільки чорні спортивні трусики. Пишні груди вона злегка прикрила зігнутими в ліктях руками. Волосся дівчина залишила розпущеним.
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